Житель Томска поплатился своим автомобилем за неуплату алиментов

В Томске мужчина накопил долг за неуплату алиментов в размере около 600 тысяч рублей из-за этого он лишился Lexus RX 350 2006 года.

По данным сотрудников УФССП житель Томска нигде не работал и лишь изредка переводил деньги на содержание дочери. Однако суммы, которые он переводил, были меньше установленных.

Чтобы мужчина погасил долги, сотрудники правоохранительных органов запретили продавать автомобиль, однако должного эффекта это не возымело. Должник стал скрываться от приставов.

Мужчина отбыл наказание в виде обязательных работ, а его автомобиль был продан на торгах. Часть средства, полученная от продажи, была направлена на содержание ребенка.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов