Житель Омска получил перелом позвоночника и отказался ложиться в больницу

По словам сотрудников регионального УМВД Омска мужчина вместе с отцом заготавливал дрова на зиму. Во время рубки одно из деревьев начало падать и во время падения ударило его веткой. В результате пострадавший получил травму позвоночника.

В больнице пострадавшему диагностировали перелом поперечных отростков позвоночника с 12 грудного по 4 поясничный отдел, однако он несмотря на серьезную травму отказался от госпитализации.

Сотрудники полиции проводят проверку случившегося.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости