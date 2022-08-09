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Житель Омска получил перелом позвоночника и отказался ложиться в больницу

Главная В России
Красноярск
17:00 9 Августа 2022
происшествия, врачи, травма
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По словам сотрудников регионального УМВД Омска мужчина вместе с отцом заготавливал дрова на зиму. Во время рубки одно из деревьев начало падать и во время падения ударило его веткой. В результате пострадавший получил травму позвоночника.

В больнице пострадавшему диагностировали  перелом поперечных отростков позвоночника с 12 грудного по 4 поясничный отдел, однако он несмотря на серьезную травму отказался от госпитализации. 

Сотрудники полиции проводят проверку случившегося.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости 

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