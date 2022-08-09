В Иркутской области женщину осудят за ложный донос на собственного сына

В одном из городов Иркутской области женщина обратилась в полицию с заявлением на сына, который по ее словам угнал у нее автомобиль.

В ходе расследования оказалось, что женщина поручила свое сыну отремонтировать машину, а также разрешила ему самостоятельно съездить за необходимыми деталями. Когда лжепотерпевшая не дозвонилась до молодого человека, она решила разыскать его и автомобиль с помощью сотрудников полиции.

Установив все обстоятельства произошедшего суд назначил женщине 60 часов обязательных работ.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок