9 августа
Новости России
погода +28 °C
60.32
 
€ 61.16
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутской области женщину осудят за ложный донос на собственного сына

Главная В России
Красноярск
16:15 9 Августа 2022
происшествия, суд, ложные
версия для печати Ico_print

В одном из городов Иркутской области женщина обратилась в полицию с заявлением на сына, который по ее словам угнал у нее автомобиль. 

В ходе расследования оказалось, что женщина поручила свое сыну отремонтировать машину, а также разрешила ему самостоятельно съездить за необходимыми деталями. Когда лжепотерпевшая не дозвонилась до молодого человека, она решила разыскать его и автомобиль с помощью сотрудников полиции.

Установив все обстоятельства произошедшего суд назначил женщине 60 часов обязательных работ. 

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок 

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Жительница Новосибирска умерла в собственном погребе

Жительница Новосибирска умерла в собственном погребе

9 Августа 2022 г.
Женщина решила просушить погреб и отравилась газом
Новости Красноярска: Житель Томска познакомился с мошенницей на сайте для знакомств

Житель Томска познакомился с мошенницей на сайте для знакомств

9 Августа 2022 г.
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело
Новости Красноярска: В Иркутской области женщина заперла свою 5-летнюю дочь на сутки

В Иркутской области женщина заперла свою 5-летнюю дочь на сутки

9 Августа 2022 г.
Девочку вызволяли из квартиры с помощью пожарной лестницы
Новости Красноярска: Во время поисков утонувшего мужчины в Омской области погиб водолаз

Во время поисков утонувшего мужчины в Омской области погиб водолаз

9 Августа 2022 г.
Трагедия произошла на реке Иртыш
Новости Красноярска: В Новосибирске эктропоезд сбил человека

В Новосибирске эктропоезд сбил человека

9 Августа 2022 г.
Сейчас движение всех поездов приостановлено
Новости Красноярска: Мошенники стали предъявлять удостоверения сотрудников Центробанка

Мошенники стали предъявлять удостоверения сотрудников Центробанка

9 Августа 2022 г.
Сотрудники омской полиции возбудили уголовное дело по статье мошенничество
Новости компаний
04/08
Подведены итоги работы ООО «Красноярский цемент» в I полугодии 2022 года
03/08
Банковский спецназ: люди в бронежилетах со стальными нервами, кто такие инкассаторы
29/07
Молодые специалисты комбината «Волна» приняли участие во Всероссийском форуме «ТИМ «Бирюса»-2022
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

В Красноярске следователи рассказали об обстоятельствах убийства 41-летней Вероники Коробкиной

5 Августа 2022 г.
Всех обвиняемых заключили под стражу
Новости Красноярска: И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

И.о. мэра Красноярска Владислав Логинов рассказал о своём участии в конкурсе

9 Августа 2022 г.
4 августа официально начался приём заявлений от кандидатов, которые хотят стать главой
Новости Красноярска: В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

В Красноярске возле автовокзала автобус сбил женщину

9 Августа 2022 г.
Пешеход переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru