Жительница Новосибирска умерла в собственном погребе

Пенсионерка из Новосибирска в понедельник вечером решила просушить свой погреб и отравилась угарным газом.

Спасатели выехали на место пришествия, после того как в дежурную часть позвонили и рассказали, что из погреба куда спустилась пенсионерка пахнет дымом, а женщина уже долгое время не выходит наружу.

Прибыв к указанному месту спасатели вооружившись специальной техникой для защиты дыхательных путей спустились в погреб. Сотрудникам МАСС не удалось спасти женщину, к их приходу она уже была мертва.

Доставали тело пенсионерки с помощью альпснаряжения, а после передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи.

Спасатели МАСС напоминают, что сушить погреб надо только свободным доступом тёплого воздуха.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости