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Жительница Новосибирска умерла в собственном погребе

Главная В России
Красноярск
15:10 9 Августа 2022
происшествия, газ, отравление
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Пенсионерка из Новосибирска в понедельник вечером решила просушить свой погреб и отравилась угарным газом. 

Спасатели выехали на место пришествия, после того как в дежурную часть позвонили и рассказали, что из погреба куда спустилась пенсионерка пахнет дымом, а женщина уже долгое время не выходит наружу. 

Прибыв к указанному месту спасатели вооружившись специальной техникой для защиты дыхательных путей спустились в погреб. Сотрудникам МАСС не удалось спасти женщину, к их приходу она уже была мертва. 

Доставали тело пенсионерки с помощью альпснаряжения, а после передали сотрудникам полиции и бригаде скорой помощи.

Спасатели МАСС напоминают, что сушить погреб надо только свободным доступом тёплого воздуха.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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