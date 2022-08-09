Житель Томска познакомился с мошенницей на сайте для знакомств

Житель Томска обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники украли у него более четырех тысяч рублей через сайт для знакомств.

Пострадавший рассказал, что на сайте познакомился с девушкой, с которой у него завязалось общение. После небольшого разговора собеседница предложила молодому человеку сходить в театр и отправила ему ссылку для покупки билетов. Пострадавший не заподозрив обмана перешел на сайт и оплатил билеты. Однако на сайте произошла ошибка и покупка так и не отобразилась на экране. Тогда молодой человек написал в поддержку сайта, где ему продублировали ссылку. Житель Томска вновь повторил действия, но билеты так и не были куплены, однако деньги были списаны за обе покупки.

Отметим, что новая знакомая почти сразу же перестала выходить на связь.

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.

Фото: ©РИА Новости / Павел Лисицын