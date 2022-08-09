В Иркутской области женщина заперла свою 5-летнюю дочь на сутки

Житель Иркутска позвонил в отдел полиции с сообщением о том, что на балконе одного из жилых домов стоит маленький ребенок на протяжении долгого времени.

Сотрудники полиции незамедлительно выехали по адресу. Приехав к указанному дому полицейские выяснили, что квартира заперта. Чтобы спасти девочку, сотрудники правоохранительных органов вызвали МЧС России со специальной техникой.

Сотрудникам полиции и МЧС России удалось спасти ребенка.

Девочка рассказала спасателям, что уже много времени одна и очень хочет есть.

Позже полицейские выяснили, что мать девочки ушла из дома накануне вечером и заперла квартиру.

Инспекторы по делам несовершеннолетних уже составили протокол по статье за ненадлежащий контроль за поведением ребенка и неисполнение родительских обязанностей.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков