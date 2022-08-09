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Во время поисков утонувшего мужчины в Омской области погиб водолаз

Главная В России
Красноярск
12:55 9 Августа 2022
происшествия, вода, спасатели
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В Омской области на реке Иртыш во время поисков тела утонувшего мужчины погиб водолаз.

По словам сотрудников следственного комитета Омской области, когда водолазы обыскивали водоем, у одного из них слетел регулятор подачи кислорода. После этого мужчина сразу начал тонуть. Заметив тонущего коллеги сразу же начали его спасать. 

После того как его вытащили из воды, он был госпитализирован, однако врачи не успели спасти мужчину. 

Сотрудники следственного комитета проведут ряд проверок и установят все обстоятельства и причины случившегося.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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