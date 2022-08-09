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В Бурятии возбудили 6 уголовных дел за незаконный вывоз пиломатериалов

Главная В России
Красноярск
11:10 9 Августа 2022
общество, вырубка, лес
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Бурятская таможня возбудила 6 уголовных дел на руководителя компания – экспортёра пиломатериалов.

По словам сотрудников таможни, злоумышленник на протяжении 10 месяц вывозил в Китай пиломатериалы, которые он покупал нелегально. Чтобы руководителя компании не заподозрили в преступлении, в качестве доказательств у него были договора со сведениями о поставщике древесины, которые были фальшивыми. 

На нарушителя возбудили шесть уголовных дел по статье за незаконное перемещение через таможенную границу в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров (ресурсов) в крупном размере. Руководителю может грозить семи лет тюрьмы со штрафом до 1 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев

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