В Иркутской области мужчина сделал из своей квартиры наркопритон

В Иркутской области ранее судимый мужчина сдавал свою квартиру наркоман и брал плату чаем и баранками.

По словам сотрудников полиции обвиняемый с марта по июль 2022 года предоставлял свою квартиру наркозависимым людям. Во время обыска наркопритона обнаружили остатки наркотических веществ, а также приспособление для их употребления.

В отношении арендодателя возбуждено уголовное дело ст. 232 УК РФ. Также сотрудникам правоохранительных органов было составлен административные материалы на постоянного посетителя квартиры за употребление наркотиков без назначения врача.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости