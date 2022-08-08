Жительница Томска обратилась в полиции и сама оказалась виновной

Жительница Томска обратилась в полицию с заявлением о нападении и вымогательстве. По словам лжепотерпевшей в ее дом пришли двое неизвестных мужчин, которые представились работниками обслуживающей компании. Пройдя в квартиру со словами, что им надо проверить счетчики, они заперлись изнутри и наставили на нее пистолей с требованием отдать все имеющиеся деньги.

Жительница Томска также рассказала, что часть денег отдала на месте, а другую часть она вместе с грабителями забирала из банков.

Сотрудники полиции не поверили девушке и в ходе расследования выяснилось, что лжепотерпевшая придумала историю.

Как оказалось позже девушка проиграла свои деньги на бирже.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ. Правонарушительнице грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей или исправительные работы.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости