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Жительница Томска обратилась в полиции и сама оказалась виновной

Главная В России
Красноярск
19:45 8 Августа 2022
происшествия, ложные, деньги
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Жительница Томска обратилась в полицию с заявлением о нападении и вымогательстве. По словам лжепотерпевшей в ее дом пришли двое неизвестных мужчин, которые представились работниками обслуживающей компании. Пройдя в квартиру со словами, что им надо проверить счетчики, они заперлись изнутри и наставили на нее пистолей с требованием отдать все имеющиеся деньги. 

Жительница Томска также рассказала, что часть денег отдала на месте, а другую часть она вместе с грабителями забирала из банков. 

Сотрудники полиции не поверили девушке и в ходе расследования выяснилось, что лжепотерпевшая придумала историю. 

Как оказалось позже девушка проиграла свои деньги на бирже.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 306 УК РФ. Правонарушительнице грозит штраф в размере до 120 тыс. рублей или исправительные работы. 

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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