В Иркутской области женщину обвиняют в убийстве собственного сына

Сотрудники следственного комитета в Иркутской области возбудили сразу несколько уголовных дел. В Эхирит-Булагатском районе обвиняют 34-летнюю женщину в убийстве своего 12-летнего сына.

По данный сотрудников правоохранительных органов женщина продолжительное время не оказывала необходимую ребенку медицинскую помощь, а также не кормила его. Врачи пытались спасти подростка, но мальчик умер 5 августа этого года.

На данный момент женщина арестована.

Сотрудники полиции также возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц. По словам следователей врачи, полицейские и чиновники не принимали никаких мер в отношении ребенка, который находился в социально-опасном положении.

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