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В Иркутской области женщину обвиняют в убийстве собственного сына

Главная В России
Красноярск
19:15 8 Августа 2022
происшествия, суд, ребенок
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Сотрудники следственного комитета в Иркутской области возбудили сразу несколько уголовных дел. В Эхирит-Булагатском районе обвиняют 34-летнюю женщину  в убийстве своего 12-летнего сына.

По данный сотрудников правоохранительных органов женщина продолжительное время не оказывала необходимую ребенку медицинскую помощь, а также не кормила его. Врачи пытались спасти подростка, но мальчик умер 5 августа этого года. 

На данный момент женщина арестована.

Сотрудники полиции также возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц. По словам следователей врачи, полицейские и чиновники не принимали никаких мер в отношении ребенка, который находился в социально-опасном положении.

Фото:  © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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