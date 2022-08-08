Жители Омска предстанут перед судом за обстрел косуль

В Омске двух мужчин будут судить за добычу диких животных с нарушением правил охоты.

В январе 2021 года двое правонарушителей застрелили двух сибирских косуль на территории Азовского немецкого национального района.

Сотрудниками полиции было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о незаконной охоте, причинившей крупный ущерб. По словам сотрудников областной прокуратуры на имущество одного из обвиняемых был наложен арест на сумму более 210 тысяч рублей.

Дело будет рассмотрено Азовским районным судом Омской области. Обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы.

Отметим, что мужчины нанесли ущерб природным ресурсам и экологии на сумму 240 тысяч рублей.

Фото: © Илья Тимин / РИА новости





















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