В ДТП в Бурятии погибла женщина

В Бурятии легковой автомобиль, за рулем которого была 61-летняя женщина, врезался в земляную насыпь. В результате аварии водитель погибла на месте. Также в ДТП пострадали четверо детей и 34-летняя пассажирка.

Пострадавших сразу же госпитализировали в Кижинскую районную больницу.

Произошедшую ситуацию под контроль взял минздрав Бурятии. По словам министра здравоохранения республики, Евгении Лудуповой, после стабилизации состояния пострадавших, их будет готова принять детская республиканская клиническая больница и республиканская клиническая больница имени Семашко.

На данный момент сотрудники полиции устанавливают причины аварии.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости