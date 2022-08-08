В Иркутской области задержали полицейских за взятки

В городе Братск Иркутской области задержали начальника РЭО ГИБДД по подозрению в получении взятки. Помимо начальника задержаны были также двое сотрудников.

По данным правоохранительных органов задержанные провели фальшивый экзамен по теоретической части. По словам сотрудников следственного комитета злоумышленники проводили ложный экзамен с 2019 года по настоящее время. За один из экзаменов полицейские получили 68 тысяч рублей.

Злоумышленники будут уволены со своих постов понесут наказание в установленном законом порядке.

Фото: © Владимир Трефилов/РИА Новости