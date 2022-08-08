В Иркутской области мужчина поджег машину жены

В Иркутской области жительница Ангарска обратилась с заявлением на своего мужа, который поджег ее автомобиль.

По словам пострадавшей, она приехала в гости к сестре, где и встретилась со злоумышленником. Поговорив с мужем, женщина зашла в дом, а он остался на улице. Спустя какое-то время она заметила в окне свою горящую машину.

На данный момент сотрудники полиции разыскивают нарушителя правопорядка.

Отметим, что автомобиль женщина покупала до брака, и у мужчины нет на него законных прав.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков