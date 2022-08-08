Насильника из Омска осудили на 15 лет и взыскали компенсацию 850 тысяч рублей

В Омске суд вынес приговор 40-летнему мужчине по статье насильственные действия сексуального характера и изнасилование.

По данным полиции осужденный насиловал свою падчерицу с декабря 2017 года по январь 2020 года. Девочка боялась рассказывать обо всем своей матери и близким. Однако в 2021 году призналась. Злоумышленника тут же арестовали.

Мужчина не признавал свою вину, но суду хватило доказательств для вынесения решения.

Виновному вынесли приговор в виде 15 лет тюрьмы в колонии строго режима, а также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 850 тыс. рублей.

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