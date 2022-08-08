В Томске в ДТП пострадали пять человек

В пятницу на прошлой наделе на трассе в Томской области произошла авария с участием Toyota Corona Premio и Toyota Prius.

ДТП произошло из-за того, что водитель Toyota Corona Premio выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения с автомобилем впереди него. В итоге машина столкнулась с Toyota Prius, которая ехала по своей полосе.

Водителей автомобилей и пассажиры были госпитализированы. На данный момент один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости