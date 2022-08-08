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В Новосибирске из-за ливня затопило Академгородок

Главная В России
Красноярск
13:45 8 Августа 2022
общество, дождь, размещение
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В воскресенье в Новосибирске прошел сильный ливень, из-за которого улицы Академгородка оказались затоплены. 

Последствия дождя оказались неутешительными. Многие автомобили оказались в воде по самые стекла. Также в магазине «Быстроном» произошел непросто потоп, там местами обвалились потолки. Под удар попал и ТЦ «Эдем», где также затопило внешнюю парковку. Крышу прорвало и в магазине  «Магнит». 

Разрушения и затопления произошли из-за того, что не справилась ливневая канализация.

Фото: Никита Алексеев

 

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