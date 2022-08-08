В Новосибирске из-за ливня затопило Академгородок

В воскресенье в Новосибирске прошел сильный ливень, из-за которого улицы Академгородка оказались затоплены.

Последствия дождя оказались неутешительными. Многие автомобили оказались в воде по самые стекла. Также в магазине «Быстроном» произошел непросто потоп, там местами обвалились потолки. Под удар попал и ТЦ «Эдем», где также затопило внешнюю парковку. Крышу прорвало и в магазине «Магнит».

Разрушения и затопления произошли из-за того, что не справилась ливневая канализация.

Фото: Никита Алексеев