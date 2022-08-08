Сотрудники полиции Томска задержали двух наркоторговцев

В Томске сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России задержали двоих ранее судимых жителей Томской области за хранение наркотических веществ.

Сотрудники полиции провели осмотр автомобиля и места жительства подозреваемых. При досмотре было обнаружено и изъято около 200 грамм наркотиков растительного происхождения и приспособления для их сбыта. Изъятые вещи были направлены на экспертизу.

Также помимо наркотиков сотрудники правоохранительных органов нашли огнестрельное оружие.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы.

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