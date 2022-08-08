Парашютисты из Томска отправились тушить пожары

Парашютисты-десантники из Томска поехали в Ханты-Мансийский автономный округ тушить лесные пожары. 25 томичей будут помогать ликвидировать возгорания на территориях Югры.

На помощь в Ханты-Мансийский автономный округ направились парашютисты из четырех авиаотделений Томской области. Помощь в тушении была организована в рамках межрегионального плана маневрирования.

По словам сотрудников облдепартамента лесного хозяйства в северных районах области жители Томска могут увидеть дымку, которая пришла с территории округа.

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков