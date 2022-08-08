Житель Бурятии напал с ножом на свою сожительницу и ее дочь

На выходных в Улан-Удэ в отдел полиции №1 поступило сообщение о том, что в одной из квартир мужчина нанес ножевое ранее 14-летней девочке. На место происшествия тут же выехали сотрудники полиции.

Было установлено, что напавший несколько раз ударил ножом свою сожительницу и ее ребенка. Осознав свои действия, злоумышленник заперся в квартире и нанес себе удар ножом в области шеи. Сотрудникам полиции вовремя удалось войти в квартиру и остановить мужчину.

На данный момент причины случившегося устанавливаются. Сотрудниками следственного отдела также было возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко