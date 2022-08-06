Два подвижных состава столкнулись в Новосибирской области

В Новосибирской области произошло столкновение двух подвижных составов поездов. В этой связи организована доследственная проверка. Согласно предварительным данным, все произошло в субботу, шестого августа, около 12:30. Так, в указанное время на ж/д путях станции Барабинск подвижный состав поезда столкнулся с краном восстановительного поезда, осуществляющего мероприятия по ликвидации последствий схода двух вагонов.

В данном инциденте обошлось без пострадавших. На данный момент следователи осуществляют комплекс мероприятия для выяснения всех деталей случившегося.

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