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Два подвижных состава столкнулись в Новосибирской области

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Красноярск
16:49 6 Августа 2022
следствие, следователи, поезд, транспорт, происшествие, новосибирск, проверка
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В Новосибирской области произошло столкновение двух подвижных составов поездов. В этой связи организована доследственная проверка. Согласно предварительным данным, все произошло в субботу, шестого августа, около 12:30. Так, в указанное время на ж/д путях станции Барабинск подвижный состав поезда столкнулся с краном восстановительного поезда, осуществляющего мероприятия по ликвидации последствий схода двух вагонов.

В данном инциденте обошлось без пострадавших. На данный момент следователи осуществляют комплекс мероприятия для выяснения всех деталей случившегося.

Фото: © Telegram-канал Восточного межрегионального СУТ СК России

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