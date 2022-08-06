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Жители Томской области накопили долги по электричеству на 401 млн рублей

Главная В России
Красноярск
09:20 6 Августа 2022
долги, долг, электричество, электроэнергия
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За первое полугодие текущего года жители Томской области накопили долги по электроэнергии на 401 млн рублей. Такой информацией поделились в «Томскэнергосбыте». По официальной информации, компанией было подано более 3,4 тысяч исков в отношении неплательщиков.

Общая сумма исков превысила 23 млн рублей. Также стало известно о том, что от электроэнергии отключили более 2,5 тысяч пользователей. Общая сумма долга – свыше 12 млн рублей. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, как житель Емельяново погасил долг по налогам на 75 млн рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

 

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