Жители Томской области накопили долги по электричеству на 401 млн рублей

За первое полугодие текущего года жители Томской области накопили долги по электроэнергии на 401 млн рублей. Такой информацией поделились в «Томскэнергосбыте». По официальной информации, компанией было подано более 3,4 тысяч исков в отношении неплательщиков.

Общая сумма исков превысила 23 млн рублей. Также стало известно о том, что от электроэнергии отключили более 2,5 тысяч пользователей. Общая сумма долга – свыше 12 млн рублей. Ранее Sibnovosti рассказывали о том, как житель Емельяново погасил долг по налогам на 75 млн рублей.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости