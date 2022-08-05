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В Омской области утонул мужчина

Главная В России
Красноярск
20:45 5 Августа 2022
происшествия, вода, общество
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На севере Омской области в озере утонул мужчина. По словам сотрудников полиции мужчина отдыхал в кругу друзей, выпивая алкоголь. Мужчина решил искупаться, но проплыв 15 метром, начал тонуть. Когда друзья заметил, что он ушел под воду, начали его доставать его из воды, но спасти не успели.

Сотрудники следственного комитета просят жителей Омской области не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не купаться в неположенных местах, а  на воде соблюдать осторожность.

Отметим, что по факту происшествия ведется доследственная проверка. 

Фото: © Никита Алексеев 

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