Экс-глава ФССП в Приангарье получила 7 лет условно

В Иркутской области суд вынес приговор бывшему начальнику Шелеховского районного отделения Управления Федеральной службы судебных приставов.

Осужденной назначили 7 лет условно с испытательным сроком 4 года и штрафом в размере 200 тысяч рублей.

Отметим, что на протяжении трех лет судебные приставы и их начальник получали от граждан взятки за прекращение исполнительных производств по взысканию средств. Подозреваемых задержали в марте 2020 года.

По информации ФСБ ранее один из судебных приставов-исполнителей приговорен к 4 годам тюрьмы, другой - к 3 годам принудительных работ и штрафу в размере 1 млн рублей.

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