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Следователи задержали замглавы Томского района

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Красноярск
19:15 5 Августа 2022
общество, арест, власть
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В Томске сотрудники полиции задержали замглавы Томского района, Дениса Празукина. 

Мужчину обвинили в  злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово. Как оказалось, во время постройки школы в адрес-компании застройщика было направлено 22 предписания об устранении нарушений, которые так и не были устранены. 

Денисом Празукиным были подписаны счета на оплату, из которых следует, что коммерческой компании было перечислено более 13 миллионов рублей.

На данный момент расследование продолжается. 

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

 

 

 

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