Следователи задержали замглавы Томского района

В Томске сотрудники полиции задержали замглавы Томского района, Дениса Празукина.

Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово. Как оказалось, во время постройки школы в адрес-компании застройщика было направлено 22 предписания об устранении нарушений, которые так и не были устранены.

Денисом Празукиным были подписаны счета на оплату, из которых следует, что коммерческой компании было перечислено более 13 миллионов рублей.

На данный момент расследование продолжается.

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова