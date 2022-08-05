Следователи задержали замглавы Томского района

В Томске сотрудники полиции задержали замглавы Томского района, Дениса Празукина.
Мужчину обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово. Как оказалось, во время постройки школы в адрес-компании застройщика было направлено 22 предписания об устранении нарушений, которые так и не были устранены.
Денисом Празукиным были подписаны счета на оплату, из которых следует, что коммерческой компании было перечислено более 13 миллионов рублей.
На данный момент расследование продолжается.
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова