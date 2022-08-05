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В Иркутской области осудили медиков за кражу 2,5 миллионов рублей

Главная В России
Красноярск
15:30 5 Августа 2022
происшествия, кража, деньги
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В Иркутской области вынесли приговоров бывшим сотрудникам психдиспансера, которые обвинялись в краже. За три года медикам удалось украсть 2,5 миллиона рублей. 

Виновным медсестрам вынесли условные сроки на 3 и 2,5 года соответственно, а бывшего врача приговорили к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Экс-завидущей также дали срок на 3 года и 6 месяцев, однако она получила отсрочку до 2033 года. Помимо лишения свободы виновные также обязаны будут выплатить материальный вред, нанесенный потерпевшим. 

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

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