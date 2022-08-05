В Новосибирской области коллективный иммунитет к Covid-19 упал на 13%

В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекции.

Главный врач инфекционной больницы № 1 в Новосибирске Лариса Позднякова рассказала, что Covid-19 заболевают люди разных возрастных групп от 20 лет до 60+. При этом рост заболеваемости продолжает расти.

Лариса Позднякова обратилась ко всем жителям Новосибирской области с просьбой подумать о вакцинации и ревакцинации.

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось в 2,5 раза, однако введение дополнительных ограничений из-за увеличения количества больных не требуется.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын