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В Новосибирской области коллективный иммунитет к Covid-19 упал на 13%

Главная В России
Красноярск
14:15 5 Августа 2022
общество, заболевание, вакцинация
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В Новосибирской области зафиксировали рост заболеваемости коронавирусной инфекции.

Главный врач  инфекционной больницы № 1 в Новосибирске Лариса Позднякова рассказала, что Covid-19 заболевают люди разных возрастных групп от 20 лет до 60+. При этом рост заболеваемости продолжает расти. 

Лариса Позднякова обратилась ко всем жителям Новосибирской области с просьбой подумать о вакцинации и ревакцинации. 

Напомним, что ранее Sibnovosti.ru писали о том, что за неделю число заболевших коронавирусом увеличилось в 2,5 раза, однако введение дополнительных ограничений из-за увеличения количества больных не требуется. 

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

 

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