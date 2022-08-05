В квартире потушившего вечный огонь в Бурятии провели обыск

В Бурятии продолжают расследовать уголовное дело по факту осквернения Вечного огня на Мемориале Победы в Улан-Удэ.

Следователи провели обыск в квартире правонарушителя и изъяли личные вещи, документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела. Также сотрудники правоохранительных органов провели допрос. Решение об избрании меры пресечения будет вынесено после установления подробных данных о личности подозреваемого.

​Напомни, что инцидент произошел 4 августа в Улан-Удэ. Поймать подозреваемого помогли камеры установленный на мемориале.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости