В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

Происшествие произошло в парке имени 300-летия в Омске.

Пятилетняя девочка во время движения на квадроцикле попала ногой во вращающийся механизм транспорта. В итоге катание завершилось несколькими переломами и ампутированными пальцами ног.

По словам сотрудников правоохранительных органов, работники, предоставляющие квадроциклы для катания, не обеспечили в полной мере безопасность для ребенка.

На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости