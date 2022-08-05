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В парке Омска девочке оторвало пальцы ног

Главная В России
Красноярск
09:25 5 Августа 2022
происшествия, полиция, дети
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Происшествие произошло в парке имени 300-летия в Омске. 

Пятилетняя девочка во время движения на квадроцикле попала ногой во вращающийся механизм транспорта. В итоге катание завершилось несколькими переломами и ампутированными пальцами ног. 

По словам сотрудников правоохранительных органов, работники, предоставляющие квадроциклы для катания, не обеспечили в полной мере безопасность для ребенка.

На данный момент следственный комитет возбудил уголовное дело ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

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