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Пьяный иркутянин с топором устроил дебош на детской площадке

Главная В России
Красноярск
19:40 4 Августа 2022
происшествия, алкоголь, полиция
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В дежурную часть Иркутска позвонил житель город и рассказал о том, что на детской площадке мужчина с топором ведете себя неадекватно.

Сотрудники полиции на месте происшествия задержали 43-летнего нарушителя порядка. Как выяснилось задержанный был пьян.

На данный момент в отношении иркутянина составлен протокол по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство». Помимо этого сотрудники следственного комитета начали проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 УК РФ «Хулиганство». 

По итогу всех проверок будет вынесено решение. 

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

 

 

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