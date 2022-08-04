Новосибирские ученые нашли новые вещества для борьбы с Covid-19

Ученые Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН выявили, что производные борнеола могут использоваться как основа препаратов для лечения коронавируса.

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории физиологически активных веществ НИОХ СО РАН доктора химических наук, Ольги Яровой, на данный момент в нашей стране отсутствуют оригинальные препараты для лечения короновирусной инфекции, поэтому разработка инновационных и доступных отечественных лекарственных средств очень актуальна.

Отметим, что по словам Ольги Яровой препарат отличается доступностью и не требует больших финансовых вложений при добыче.

Напомним, что Sibnovosti.ru ранее писали, что в Красноярском крае уровень заболеваемость вырос в 2,5 раза.

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский