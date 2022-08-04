Потушившего вечный огонь в Бурятии задержали

Сотрудники полиции Улан-Удэ задержали мужчину, который потушил вечный огонь.

На данный момент молодой человек задержан и доставлен в дежурную часть управления МВД России по Улан-Удэ. Личность нарушителя удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения, которые находятся у мемориала.

​На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества», которая предусматривает до трёх лет лишения свободы.

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