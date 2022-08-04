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Умершего льва из зоопарка Новосибирска переработали в муку

Главная В России
Красноярск
16:00 4 Августа 2022
лев, зоопарк, животные
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Новосибирский зоопарка недавно простился со знаменитым львом Самсоном. Тело хищника по закону не может отправиться на кладбище, поэтому его переработают на мясокостную муку. 

Сотрудники зоопарка рассказали, что по правилам биологические отходы перерабатывают на мясокостную, костную, мясную, перьевую муку и другие белковые кормовые добавки, которые вводят в рацион других животных.  Также можно обеззаразить тела животных в биотермических ямах или сжечь их.

Данные процедуры производятся с учетом действующих ветправил.

Фото: © Sibnovosti.ru / Андрей Минаев

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