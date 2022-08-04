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На подрядчика в Омске завели уголовной дело за плохой ремонт школы искусств

Главная В России
Красноярск
14:50 4 Августа 2022
происшествия, мошенничество, уголовное
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В прошлом году компания  ООО «Феникс» заключили контракт с детской школой искусств № 20 на выполнение работ. Общая сумма ремонтных работ составила более 800 тысяч рублей. 

После завершения ремонта была проведена экспертиза, которая показала, что подрядчик халатно отнесся к своей работе. Светильники установленные в школе искусств уступали по качеству приборам, предусмотренным проектом. В итоге стало известно, что подрядчик удешевил поставленное оборудование более чем на 60 тысяч рублей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статьей 159 Уголовного кодекс РФ. 

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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