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Более 35 млрд рублей потратили на ремонт дорог в Новосибирской области

Главная В России
Красноярск
18:00 3 Августа 2022
ремонт, дороги, общество
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По проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области за 5 лет было направлено более 35 миллиардов рублей на ремонт дорог. За это время рабочим удалось восстановить более 960 километров дорог.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Анатолия Костылевского, также было установлено около 100 новых светофоров и более 10,5 тысяч дорожных знаков. Анатолий также отметил, что все ремонтные работы ведутся под надзором региональных властей.

Власти планирует и дальше реализовать проект «Безопасные и качественные дороги» и уже ведется обсуждение по составлению следующей программы дорожной деятельности а 2023 – 2027 годы.

Фото: © Администрация города Красноярска

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