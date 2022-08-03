Более 35 млрд рублей потратили на ремонт дорог в Новосибирской области

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области за 5 лет было направлено более 35 миллиардов рублей на ремонт дорог. За это время рабочим удалось восстановить более 960 километров дорог.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Анатолия Костылевского, также было установлено около 100 новых светофоров и более 10,5 тысяч дорожных знаков. Анатолий также отметил, что все ремонтные работы ведутся под надзором региональных властей.

Власти планирует и дальше реализовать проект «Безопасные и качественные дороги» и уже ведется обсуждение по составлению следующей программы дорожной деятельности а 2023 – 2027 годы.



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