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Торгующие запрещенными импортными сырами сайты заблокировали в Бурятии

Главная В России
Красноярск
17:00 3 Августа 2022
общество, запрет, продукты
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В Бурятии транспортная прокуратура подала иск на интернет-порталы, которые торговали санкционной продукцией. 

По словам сотрудников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры было выявлено, что ряд интернет-сайтов активно нарушают установленный законодательством запрет на ввоз в Россию санкционной продукции. Сотрудники Байкальской транспортной прокуратуры выявили, что на сайтах продавались запрещенные импортные сыры Италии, Франции и Германии. На интернет-ресурсах нарушителей также было указано, что получить продукт мог любой желающий. 

Напомним, что запрет на ввоз определенных продуктов из ЕС и других стран был введен в 2014 году. 

Фото: Андрей Старостин/РИА Новости

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