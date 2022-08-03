Торгующие запрещенными импортными сырами сайты заблокировали в Бурятии

В Бурятии транспортная прокуратура подала иск на интернет-порталы, которые торговали санкционной продукцией.

По словам сотрудников Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры было выявлено, что ряд интернет-сайтов активно нарушают установленный законодательством запрет на ввоз в Россию санкционной продукции. Сотрудники Байкальской транспортной прокуратуры выявили, что на сайтах продавались запрещенные импортные сыры Италии, Франции и Германии. На интернет-ресурсах нарушителей также было указано, что получить продукт мог любой желающий.

Напомним, что запрет на ввоз определенных продуктов из ЕС и других стран был введен в 2014 году.

Фото: Андрей Старостин/РИА Новости