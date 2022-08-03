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Трамвайные вагоны, обнаруженные под Новосибирском, будут отреставрированы

Главная В России
Красноярск
14:45 3 Августа 2022
трамвай, реставрация, общество
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Трамваи прошлого столетия, которые были найдены в лесу под Новосибирском, отправлены на восстановление в Подмосковье. После ремонта экспонаты отправятся в музей. 

В руки реставраторам были переданы два вагона типа М – Московский и типа С – Сокольнический. В прошлом они были в Москве, а уже во второй половине 20 века были перевезены в Новосибирск.

Реставратор Максим Ляденко уверен, что вагоны можно спасти. Он также рассказал, что все найденные вагоны были быстро перевезены на место восстановления.  

Фото: Максим Ляденко ©/ВКонтакте

 

 

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