Трамвайные вагоны, обнаруженные под Новосибирском, будут отреставрированы

Трамваи прошлого столетия, которые были найдены в лесу под Новосибирском, отправлены на восстановление в Подмосковье. После ремонта экспонаты отправятся в музей.

В руки реставраторам были переданы два вагона типа М – Московский и типа С – Сокольнический. В прошлом они были в Москве, а уже во второй половине 20 века были перевезены в Новосибирск.

Реставратор Максим Ляденко уверен, что вагоны можно спасти. Он также рассказал, что все найденные вагоны были быстро перевезены на место восстановления.

Фото: Максим Ляденко ©/ВКонтакте