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Кинотеатры Омска пустили в прокат голливудские фильмы

Главная В России
Красноярск
14:25 3 Августа 2022
общество, кино, голливуд
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Три кинотеатра в Омске запустили в прокат голливудские фильмы: «Тор: Любовь и гром», «Миньоны: Грювитация», «Мир Юрского периода: Господство», «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и «Фантастические твари: Тайны Дамблдора».

Насладиться любимыми кинокартинами можно в кинотеатрах «Слава», «Вавилон» и «Первомайский».

Отметим, что ранее ассоциация владельцев кинотеатров РФ предупреждала о том, что отрасль могут ликвидировать. Основная причина заключалась в том, что российские киноленты не позволяют закрыть полную потребность кинотеатров в контенте.

Напомним, что Sibnovosti уже писали о том, что Красноярский "Синема парк" отказался от акции проката голливудских фильмов совместно с отечественными.

Фото: edem-kinoray.ru

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