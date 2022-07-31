В Барнауле девочку после ливня унесло потоком воды на проезжую часть

Псоел сильного ливня, который обрушился на Барнаул 30 июля, городские улицы и дороги оказались затоплены, и это едва не привело к трагедии.

На пересечении улиц Попова и Семенова люди были вынуждены переходить дорогу по колено в воде. В какой-то момент сильный поток воды сбил с ног ребенка, и девочку унесло водой прямо на проезжую часть, где в тот момент проезжали автомобили. Лишь по счастливой случайности пострадавшая не попала под колеса машины. После того, как ребенка несколько десятков метров пронесло потоков воды, её поймали и помогли выбраться очевидцы.

Произошедшее попало на запись камеры видеонаблюдения. Запись была опубликована в паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте». Сейчас предварительную проверку начало региональное управление Следственного комитета. А вот проверкой организации водоотведения на городских дорогах и улицах занялась прокуратура.

Фото:©скриншот с видеозаписи «Инцидент Барнаул»/«ВКонтакте»