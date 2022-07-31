Семья с двумя детьми сгорела в дачном доме под Новосибирском

Семья с двумя детьми погибла при пожаре в ночь с 30 на 31 июля в жилом доме в СНТ "ЭнергетиК Коченевского района Новосибирской области.Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании двухэтажного дачного дома в поселке Чик поступило в 23:46 часов местного времени от очевидца. Когда пожарные прибыли на место происшествия, дом полностью был объят огнем. к тому же, произошло обрушение потолочного перекрытия.

Когда огонь был потушен, пожарные обнаружили тела 35-летнего мужчины, его 29-летней супруг и детей - трехлетнего сына и 11-летней дочери. Женщина 1968 года рождения успела сама выбраться из горящего дома и была госпитализирована в Коченевскую районную больницу.

В пресс-службе МЧС сообщают, что для того, чтобы ликвидировать горение пожарным понадобилось 35 минут. Неотложные работы были завершены в 02:16 часов по местному времени.

Фото:©ГУ МЧС по новосибирской области



