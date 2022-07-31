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С 1 августа в России изменятся пенсии работающих пенсионеров

Главная В России
Красноярск
13:03 31 Июля 2022
общество, пенсия, повышение, выплаты
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В августе для работающих пенсионеров произойдет традиционный перерасчет пенсий.

Как сообщается на сайте Пенсионного фонда, прибавка коснется тех пенсионеров, которые работали в 2021 году, и за кого работодатели уплачивали страховые взносы. Именно от последнего - суммы уплаченных за них работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов - и будет зависеть размер повышения пенсий.

В фонде уточняется, что повышение коснется и самозанятых, кто своевременно уплачивал в ПФР страховые взносы.

Фото:© Владимир Трефилов / РИА Новости

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