С 1 августа в России изменятся пенсии работающих пенсионеров

В августе для работающих пенсионеров произойдет традиционный перерасчет пенсий.

Как сообщается на сайте Пенсионного фонда, прибавка коснется тех пенсионеров, которые работали в 2021 году, и за кого работодатели уплачивали страховые взносы. Именно от последнего - суммы уплаченных за них работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов - и будет зависеть размер повышения пенсий.

В фонде уточняется, что повышение коснется и самозанятых, кто своевременно уплачивал в ПФР страховые взносы.

Фото:© Владимир Трефилов / РИА Новости