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Зарплату до 300 тысяч рублей обещают сборщикам шишек в Новосибирске

Главная В России
Красноярск
11:28 30 Июля 2022
общество, новосибирск, зарплата
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Вакансии сборщиков кедровых шишек появились на сайте "Авито" для жителей Новосибирска. Зарплаты обещают солидные - от 150 до 300 тысяч рублей. 

Претендующим на вакансию соискателям не нужно обладать каким-то специальными навыками, достаточно уметь забираться на деревья и обладать физической выносливостью. Объявлений опубликовано несколько, и если одним сборщикам обещают проживание на оборудованных станах, где есть даже баня, то других предупреждают: жить придется в палатках в Горном Алтае. 

Сбор шишек начнется уже в середине августа и, по заверениям работодателя, расчет будет производиться сразу, на месте.

Фото:©сайт ОНФ

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