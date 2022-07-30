Зарплату до 300 тысяч рублей обещают сборщикам шишек в Новосибирске

Вакансии сборщиков кедровых шишек появились на сайте "Авито" для жителей Новосибирска. Зарплаты обещают солидные - от 150 до 300 тысяч рублей.

Претендующим на вакансию соискателям не нужно обладать каким-то специальными навыками, достаточно уметь забираться на деревья и обладать физической выносливостью. Объявлений опубликовано несколько, и если одним сборщикам обещают проживание на оборудованных станах, где есть даже баня, то других предупреждают: жить придется в палатках в Горном Алтае.

Сбор шишек начнется уже в середине августа и, по заверениям работодателя, расчет будет производиться сразу, на месте.

Фото:©сайт ОНФ