Обвиняемый в убийстве 17-летней девушки новосибирец был заключен под стражу

В Новосибирске в четверг, 28 июля, было принято решение о заключении под стражу 27-летнего жителя Новосибирска. Мужчина обвиняется в убийстве 17-летней местной жительницы.

Согласно версии следователей, вечером 26 июля злоумышленник приревновал убитую и между ними произошла ссора. В ходе конфликта обвиняемый не менее 15 раз ударил ножом свою возлюбленную. От полученных ранений она скончалась на месте инцидента.

Также стало известно о том, что СУ СК России по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту халатности полицейских, которая привела к убийству несовершеннолетней.

Следствие установило, что с осени прошлого года по июнь этого года сотрудники полиции не принимали должных мер по неоднократно поступившим заявлениям матери убитой девушки. Женщина заявляла об угрозах обвиняемого в адрес ее дочери, однако уголовное дело возбуждено не было. Также проверочные мероприятия не были проведены в полном объеме.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости