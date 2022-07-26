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«Школе 21» в Новосибирске исполнился один год

Главная В России
Красноярск
17:29 26 Июля 2022
общество, образование, сбербанк, новосибирск, школа
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В июле 2022 года новосибирский кампус «Школы 21» — школы программирования от Сбера — отмечает день рождения. За год работы «Школы 21» в Новосибирске более 2200 человек приняли участие в отборочных интенсивах, 700 из них прошли отбор и стали участниками основного обучения. Осенью 2022 года будет запущена ещё одна волна основного обучения, и число обучающихся школы составит более 1000 человек.

Школа 21» в Новосибирске — это первый кампус, запущенный на базе технологической компании 2ГИС. Проект позволяет жителям Сибирского федерального округа и ближайших стран СНГ получать практические знания в ИТ-сфере, а компаниям — восполнять нехватку специалистов. Кампус занимает несколько этажей в здании головного офиса 2ГИС, что помогает участникам проникнуться атмосферой современной ИТ-компании.

«Школа 21» привлекает будущих ИТ-профессионалов в регион: более 25% участников приехали из других субъектов Российской Федерации. Для них в новосибирском кампусе есть бесплатное общежитие, в котором проживают участники основного обучения. Это позволяет талантливым и мотивированным людям приезжать издалека. В конце 2022 года обучающиеся начнут выходить на первые стажировки, около 130 трудоустроятся в 2023 году.

Наталья Журавлёва, директор центра индустрии образования Сбербанка:

«ʺШкола 21ʺ готовит квалифицированные кадры для цифровой экономики в регионах нашей страны. Результаты работы, показанные школой за четыре года, говорят о заинтересованности в ИТ-образовании и востребованности выпускников на рынке труда. Это уникальный образовательный центр для подготовки ИТ-профессионалов. Сегодня в ʺШколе 21ʺ можно получить знания и профессию, отвечающие всем запросам современного инновационного мира. Благодаря уникальной методике "равный равному", без лекций и расписаний учащиеся могут получать новую профессию, развивать навыки в удобном для себя графике обучения».

Компания 2ГИС активно принимает участие в образовательном процессе сообщества «Школы 21», проводя тренинги, карьерные консультации и хакатоны.

Екатерина Шахова, директор по персоналу 2ГИС:

«Уникальность ʺШколы 21ʺ в Новосибирске в том, что она находится на базе ИТ-компании. Ребята понимают, как строится работа команд и взаимоотношения в коллективе, проникаются корпоративной культурой.  Наши сотрудники активно участвуют в отборочных интенсивах и несколько человек сейчас, параллельно с основной работой, проходят обучение новым специальностям в ʺШколе 21ʺ. Обучение максимально ориентировано на практику и самостоятельный поиск решений — это даст ребятам преимущества в их дальнейшей карьере».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Сбер сегодня не просто крупнейший банк России, но и одна из ведущих IT-компаний страны. Новосибирск, в свою очередь, славится своим научным потенциалом. Поэтому открытие третьего в России кампуса ʺШколы 21ʺ было логичным продолжением нашей работы в Сибири. За прошедший год мы увидели огромный интерес к обучению. Благодаря инновационным подходам, выпускники программ "Школы 21" становятся разносторонними специалистами, стажируются и работают в ведущих технологических компаниях страны».

 

Набор на летние интенсивы завершится в начале августа, заявку можно подать на 21-school.ru.

«Школа 21» — школа программирования от Сбера, которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ. Сегодня в России уже работает три кампуса школы: в Москве, Казани и Новосибирске, — в которых учится 3500 человек из 76 регионов России. Более 1000 из них уже прошли или проходят стажировки и трудоустроены в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах.

Фото:©сайт "Школа 21"

 

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