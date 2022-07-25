В Иркутской области свиньи насмерть закусали мужчину

В рабочем поселке Тельма Усольского района Иркутской области стадо свиней, которых хозяин отправлял на самовыпас, вторглось на территорию усадьбы и насмерть искусало её хозяина.

Как сообщает местное издание "УсольеСити", пострадавший мужчина пытался вилами прогнать стадо из 30 свиней, которое пришло к нему во двор. Но животные проявили агрессию и искусали хозяина усадьбы. Одна рана оказалась смертельной - свинья прокусила артерию на ноге - и мужчина скончался от кровопотреи в больницы.

В сообщении отмечается, что на хозяина стада уже четырежды составлялись протоколы об административной ответственности. Он и раньше постоянно отправлял свое стадо на самовыпас, животные постоянно бродили по чужим огородам, ходили по улице и портили имущество жителей поселка.

"Мизерные штрафы его не пугали, - пишет издание. - Сегодня произошла трагедия"

Фото:©РИА Новости/Илья Наймушин