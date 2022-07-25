Самый яркий звездопад 2022 года увидят жители Новосибирска 12 августа

Самый яркий звездопад 2022 года увидят жители Новосибирска в ночь с 12 на 13 августа. Как сообщили в Новосибирском планетарии, метеорный поток Персеиды, который относится к самым ярким звездопадам этого года, пройдет прямо над Новосибирском.

По словам члена Совета Новосибирского астрономического общества, сотрудника Новосибирского планетария Олега Кашина, метеорный поток идет уже с 17 июля, а продлится до 24 августа. Именно поэтому он считается одним из наиболее обильных и продолжительных метеорных потоков в текущем году. А вот максимальная активность потока Персеиды придется как раз на ночь с 12 на 13 августа.

Специалисты уверены, увидеть этот яркий звездопад сможет любой. Время для этого лучше выбирать ужу с 22:00 часов 12 августа.

«Солнце заходит раньше, небо уже не такое светлое, - рассказал Олег Кашин. - В то же время погода не такая холодная. В ночь на 13 августа созвездие Персея после часа ночи уже появится над горизонтом."

Кашин отметил, что появится поток на северо-востоке. Наблюдать за звездопадом можно будет всю ночь, так как созвездие Персея будет восходить выше в небо.

фото:©Виталий Тимкив/РИА Новости