В Омской области удалось потушить тлеющее пометохранилище

В Омской области наконец-то удалось потушить тлеющее пометохранилище, которое находится на территории АО «ПРОДО Птицефабрика Сибирская».

Как рассказали изданию NGS55.RU в пресс-службе птицефабрики, в настоящее время на поле нет дыма. Пожар начался за несколько сотен метров от предприятия, однако сильные порывы ветра перебросили огонь на боксы с куриным пометом.

Также в компании заявили, что в ходе тушения удалось вывезти свыше 105 тысяч кубических метров помета. Для ликвидации возгорания и увлажнении помета предприятие построило надземный водовод с насосной станцией.

В настоящее время в целях профилактики работники предприятия продолжают увлажнение боксов с куриным пометом. Планируется, что данный процесс займет около двух-трех дней.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости