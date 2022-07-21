Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко прилетела с визитом в Бурятию

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко прилетела в Бурятию. Об этом она написала в своем Telegram-канале в четверг, 21 июля.

По словам вице-премьера РФ, в течение дня она планирует совместно с властями региона посмотреть проект очистных сооружений и центр защиты лесов.

Виктория Абрамченко отмечает, что важно не только посадить саженцы, но и обеспечить их приживаемость. Также наработки центра имеют особое значение, так как они нужны для эффективного лесовосстановления.

Также вице-премьер отметила, что на повестке дня будут вопросы, связанные с экологией Бурятии. Добавим, что 22 июля состоится правительственная комиссия по охране Байкала.

Фото: t.me/abramchenko_channel