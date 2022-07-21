21 июля
Новости России
погода +22 °C
56.48
 
€ 57.11
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко прилетела с визитом в Бурятию

Главная В России
Красноярск
15:31 21 Июля 2022
бурятия, россия, лес, экология
версия для печати Ico_print

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко прилетела в Бурятию. Об этом она написала в своем Telegram-канале в четверг, 21 июля.

По словам вице-премьера РФ, в течение дня она планирует совместно с властями региона посмотреть проект очистных сооружений и центр защиты лесов.

Виктория Абрамченко отмечает, что важно не только посадить саженцы, но и обеспечить их приживаемость. Также наработки центра имеют особое значение, так как они нужны для эффективного лесовосстановления.

Также вице-премьер отметила, что на повестке дня будут вопросы, связанные с экологией Бурятии. Добавим, что 22 июля состоится правительственная комиссия по охране Байкала.

Фото: t.me/abramchenko_channel

В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омской области удалось потушить тлеющее пометохранилище

В Омской области удалось потушить тлеющее пометохранилище

21 Июля 2022 г.
Работники птицефабрики увлажняют боксы с куриным пометом
Новости Красноярска: 31-летний житель Иркутска насмерть забил мужчину хоккейной клюшкой

31-летний житель Иркутска насмерть забил мужчину хоккейной клюшкой

20 Июля 2022 г.
Сейчас мужчина дает признательные показания
Новости Красноярска: Томские бюджетники пожаловались и.о. губернатора области на отсутствие прибавок к зарплате

Томские бюджетники пожаловались и.о. губернатора области на отсутствие прибавок к зарплате

20 Июля 2022 г.
У 27 бюджетников зарплата не изменилась
Новости Красноярска: Россиян могут оставить без YouTube к осени 2022 года

Россиян могут оставить без YouTube к осени 2022 года

20 Июля 2022 г.
Заменой видеохостингу станет Rutube и "ВКонтакте"
Новости Красноярска: В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

В Якутске сотрудник кафе избили клиента за жалобу на протухший суп

19 Июля 2022 г.
Они нанесли мужчине не меньше 20 ударов по голове
Новости Красноярска: Объявлены лауреаты премии «Глобальная энергия-2022»

Объявлены лауреаты премии «Глобальная энергия-2022»

12 Июля 2022 г.
Победителем стал россиянин и двое ученых из США
Новости компаний
20/07
Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

В Красноярске дом на Семафорной начали сносить вместе с нераселенными жильцами

21 Июля 2022 г.
В одной из квартир еще осталась проживать семья из 3-х человек
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

18 Июля 2022 г.
Женщине стало тяжело дышать
Новости Красноярска: Перевозивший дизельное топливо бензовоз опрокинулся на трассе Ачинск – Боготол

Перевозивший дизельное топливо бензовоз опрокинулся на трассе Ачинск – Боготол

20 Июля 2022 г.
Площадь разлива нефтепродукта – 5 квадратных метров
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru