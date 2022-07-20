31-летний житель Иркутска насмерть забил мужчину хоккейной клюшкой

В Иркутске было возбуждено уголовное дело по факту убийства 37-летнего мужчины в одном из дворов дома на улице Байкальская. В ГСУ СК России по Иркутской области сообщили, что в вечерние часы понедельника, 18 июля, следователям была передана информация о том, что во дворе дома на Байкальской, 216 а найден труп мужчины с признаками насильственной смерти. Впоследствии свидетели рассказали, что видели конфликт между двумя мужчинами, один из которых сбежал.

Согласно версии следователей, двое знакомых употребляли алкоголь во дворе жилого дома. Подозреваемый, заметив это, сделал замечание, после чего произошел конфликт. В результате злоумышленник поднялся в свою квартиру, взял хоккейную клюшку и несколько раз ударил 37-летнего мужчину по голове. Впоследствии пострадавший скончался. Через несколько часов злоумышленник, которым оказался ранее судимый 31-летний иркутянин, был задержан. На данный момент подозреваемый задержан и дает признательные показания. Орудие убийства было найдено в подвале одного из домов.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости